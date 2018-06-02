Совбез ООН отклонил проект резолюции США по Палестине

Баку. 2 июня. REPORT.AZ/ Совет безопасности ООН не поддержал внесенный США проект резолюции по палестино-израильскому конфликту, который, в частности, предполагал осуждение группировки ХАМАС.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, за проект проголосовали лишь США. Против высказались трое членов Совета, включая Россию, 11 стран воздержались.

"Проект резолюции не принимается, поскольку за него не было подано требуемого числа голосов", — констатировал председатель Совбеза, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Проект резолюции США был ответом на документ, внесенный Кувейтом.