Совбез ООН осудил теракты в Дагестане

Совет Безопасности (СБ) ООН решительно осудил террористические нападения в Дагестане.

Совет Безопасности (СБ) ООН решительно осудил террористические нападения в Дагестане.

Как передает Report , об этом говорится в распространенном заявлении СБ ООН для прессы.

"Члены Совета Безопасности ООН самым решительным образом осудили гнусную и трусливую террористическую атаку в Дагестане 24 июня", - говорится в заявлении.

Напомним, что неизвестные в Дербенте и Махачкале совершили нападения на два православных храма, синагогу и пост ДПС. 24, 25 и 26 июня объявлены в Дагестане днями траура. В результате погибли 20 человек, пострадали 46, среди пострадавших и погибших есть сотрудники правоохранительных органов и гражданские лица.