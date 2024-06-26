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Совбез ООН осудил теракты в Дагестане

Совбез ООН осудил теракты в Дагестане Совет Безопасности (СБ) ООН решительно осудил террористические нападения в Дагестане.
Другие страны
26 июня 2024 г. 20:36
Совбез ООН осудил теракты в Дагестане

Совет Безопасности (СБ) ООН решительно осудил террористические нападения в Дагестане.

Как передает Report, об этом говорится в распространенном заявлении СБ ООН для прессы.

"Члены Совета Безопасности ООН самым решительным образом осудили гнусную и трусливую террористическую атаку в Дагестане 24 июня", - говорится в заявлении.

Напомним, что неизвестные в Дербенте и Махачкале совершили нападения на два православных храма, синагогу и пост ДПС. 24, 25 и 26 июня объявлены в Дагестане днями траура. В результате погибли 20 человек, пострадали 46, среди пострадавших и погибших есть сотрудники правоохранительных органов и гражданские лица.

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