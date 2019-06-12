Совбез ООН осудил насилие и гибель людей в Судане

Совет Безопасности ООН решительно осудил насилие и гибель гражданского населения в Судане. Как передает Report, об этом информирует РИА Новости со ссылкой на заявление Совбеза.

"Члены Совета решительно осудили недавнее насилие в Республике Судан и выразили сожаление в связи с гибелью и ранениями гражданских лиц", - говорится в тексте.

В организации выразили "глубокое сочувствие и соболезнования семьям погибших" и пожелали скорейшего и полного выздоровления пострадавшим.

Кроме этого Совбез призвал к немедленному прекращению насилия в отношении гражданских лиц и подчеркнул важность уважения прав человека и обеспечения полной защиты гражданских лиц и обеспечения правосудия.