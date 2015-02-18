Совбез ООН одобрил резолюцию в поддержку минских договоренностей по Украине

Баку. 18 февраля. REPORT.AZ/ Члены СБ ООН во вторник единогласно одобрили предложенную Россией резолюцию, в которой выражается поддержка минским договоренностям по урегулированию украинского конфликта.

В резолюции, в частности, говорится, что все стороны конфликта на Украине должны в полной мере соблюдать минские договоренности.

Кроме того, члены СБ ООН выражают обеспокоенность по поводу боевых действий на востоке Украины и заявляют о необходимости соблюдать суверенитет и территориальную целостность этой страны.

В документе также подчеркивается, что конфликт на Украине может быть решен только мирным путем.