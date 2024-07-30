Совбез ООН одобрил отмену оружейного эмбарго в отношении ЦАР

Совет Безопасности (СБ) ООН одобрил постановление об отмене оружейного эмбарго в отношении Центральноафриканской Республики (ЦАР).

Совет Безопасности (СБ) ООН одобрил постановление об отмене оружейного эмбарго в отношении Центральноафриканской Республики (ЦАР).

Об этом Report передает со ссылкой на ТАСС.

Согласно информации, СБ единогласно постановил "отменить оружейное эмбарго в отношении ЦАР", а также продлить мандат группы экспертов до 31 августа 2025 года.

Отмечается, что в минувшем году СБ уже смягчал оружейное эмбарго, введенное в отношении африканской страны, позволив среди прочего поставки, продажу или передачу оружия силам безопасности республики, а также правоохранительным органам.

Ситуация в ЦАР серьезно улучшилась с начала действия санкционного режима, что своим решением признает и Совбез ООН, говорится в сообщении.