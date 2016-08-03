Совбез ООН обсудит запуск ракеты КНДР на экстренном заседании

Баку. 3 августа. REPORT.AZ/ США и Япония в среду созовут экстренную встречу Совета Безопасности ООН после очередного ракетного запуска КНДР.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила постоянный представитель США при всемирной организации Саманта Пауэр.

"Мы намерены созвать экстренную встречу Совета Безопасности ООН во второй половине дня с нашими японскими коллегами", - сказала Пауэр журналистам в ООН.

Северная Корея провела в среду утром очередные испытания баллистических ракет, одна из которых, предположительно, долетела до исключительной экономической зоны Японии, вызвав тревогу и осуждение в Токио. По подсчетам южнокорейских военных, КНДР провела свыше 30 пусков ракеты с приходом к власти в стране в 2011 году нынешнего ее лидера Ким Чен Ына, несмотря на запрет на испытания северокорейских баллистических ракет и ядерного оружия со стороны СБ ООН.