Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ Совет безопасности ООН обсудит ситуацию в Мьянме 28 сентября.
Как передает Report, об этом сообщает AFP со ссылкой на дипломатические источники.
«Совбез ООН обсудит ситуацию в Мьянме в четверг», — пишет агентство.
Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ Совет безопасности ООН обсудит ситуацию в Мьянме 28 сентября.
Как передает Report, об этом сообщает AFP со ссылкой на дипломатические источники.
«Совбез ООН обсудит ситуацию в Мьянме в четверг», — пишет агентство.
News DepartmentАвтор новости
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