Совбез ООН обсудит ситуацию в Мьянме

26 сентября, 2017 04:01

Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ Совет безопасности ООН обсудит ситуацию в Мьянме 28 сентября. Как передает Report, об этом сообщает AFP со ссылкой на дипломатические источники. «Совбез ООН обсудит ситуацию в Мьянме в четверг», — пишет агентство.