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    Совбез ООН обсудит ситуацию в Мьянме

    Совбез обсудит ситуацию в Мьянме в четверг

    Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ Совет безопасности ООН обсудит ситуацию в Мьянме 28 сентября.

    Как передает Report, об этом сообщает AFP со ссылкой на дипломатические источники.

    «Совбез ООН обсудит ситуацию в Мьянме в четверг», — пишет агентство.

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