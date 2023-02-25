Совбез ООН обсудили ситуацию в Украине

В первую годовщину широкомасштабной войны России против Украины Совет Безопасности ООН собрался для обсуждения ситуации в Украине.

В первую годовщину широкомасштабной войны России против Украины Совет Безопасности ООН собрался для обсуждения ситуации в Украине.

Как сообщает местное бюро Report в США, в заседании Совета безопасности "Установление мира и безопасности в Украине" приняли участие госсекретарь США Энтони Блинкен и министры иностранных дел стран-членов.

В своем выступлении генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш отметил, что принципы Устава ООН - это не просто слова на бумаге:

"Год назад я настаивал на прекращении этой войны в Европе, которая может стать для человечества самой страшной войной века. Говорил это во всех своих выступлениях и повторяю сейчас: война должна быть остановлена, и мы должны дать миру шанс".

В своем выступлении генсек сообщил, что около 40 процентов населения Украины нуждаются в гуманитарной помощи и защите.