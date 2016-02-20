Совбез ООН не достиг согласия по предложенному РФ проекту резолюции по Сирии

Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ Члены Совета Безопасности ООН не достигли согласия по предложенному Россией проекту заявления по Сирии. Об этом заявил журналистам председательствующий в СБ венесуэльский дипломат Рафаэль Рамирес, информирует Report со ссылкой на ТАСС.

По его словам, члены Совбеза взяли паузу до понедельника.

Ранее сообщалось, что постоянный представитель США при ООН Саманта Пауэр и постпред Франции Франсуа Делаттр отвергли предложенный проект резолюции. Об этом они заявили, направляясь на созванную Россией встречу СБ для обсуждения документа.

Отвечая на вопрос о том, есть ли у российского проекта будущее, они поочередно сказали "нет".