Совбез Ирана возложил вину за протесты на Саудовскую Аравию, США и Великобританию

Баку. 2 января. REPORT.AZ/ Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани заявил, что протестные акции в Иране проходят в рамках "опосредованной войны", которую ведут с Тегераном ряд стран, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

А.Шамхани отметил, что за протестами в стране стоят США, Великобритания и Саудовская Аравия. По его словам, они руководят кампаниями в социальных сетях, которые влияют на проведение протестных акций.

"На основе нашего анализа около 27% новых хэштегов, направленных против Ирана, разработаны саудовским правительством", - сказал секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана, добавив, что протесты "закончатся через несколько дней".

Напомним, что акции протеста начались 28 декабря во втором по численности городе Ирана Мешхеде; участники манифестации вышли на улицы, протестуя против роста цен. Протесты, нередко перераставшие в беспорядки, охватили и другие населенные пункты.

По меньшей мере 12 человек погибли, в том числе двое сотрудников сил правопорядка. За участие в беспорядках арестованы почти 400 человек.