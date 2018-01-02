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    Совбез Ирана возложил вину за протесты на Саудовскую Аравию, США и Великобританию

    Али Шамхани: США, Великобритания и Саудовская Аравия руководят кампаниями в социальных сетях, которые влияют на проведение протестных акций

    Баку. 2 января. REPORT.AZ/ Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани заявил, что протестные акции в Иране проходят в рамках "опосредованной войны", которую ведут с Тегераном ряд стран, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

    А.Шамхани отметил, что за протестами в стране стоят США, Великобритания и Саудовская Аравия. По его словам, они руководят кампаниями в социальных сетях, которые влияют на проведение протестных акций.

    "На основе нашего анализа около 27% новых хэштегов, направленных против Ирана, разработаны саудовским правительством", - сказал секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана, добавив, что протесты "закончатся через несколько дней".

    Напомним, что акции протеста начались 28 декабря во втором по численности городе Ирана Мешхеде; участники манифестации вышли на улицы, протестуя против роста цен. Протесты, нередко перераставшие в беспорядки, охватили и другие населенные пункты.

    По меньшей мере 12 человек погибли, в том числе двое сотрудников сил правопорядка. За участие в беспорядках арестованы почти 400 человек.

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