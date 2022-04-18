Совбез Беларуси: При агрессии западных стран разрушения будут на их территории

Армия Беларуси готовится дать ответ на возможную провокацию со стороны соседних западных стран.
Как передает Report, об этом в эфире телеканала "Беларусь 1" заявил госсекретарь совбеза Александр Вольфович.
Он подчеркнул, что в случае агрессии в отношении Минска с их стороны, разрушения и взрывы будут и на их территории. "Они свою инфраструктуру приводят в соответствие непонятно чему, наверное, развязыванию, подготовке агрессии. Думаю, простой народ, польский, литовский, видит то, что происходит сегодня в Украине, какие разрушения, какая трагедия, как гибнут простые люди на территории Украины», - указал Вольфович. Он выразил надежду, что этого никто не захочет и агрессию по отношению к Беларуси не будет проявлять.
Тем не менее, госсекретарь Совбеза отметил, что в сопредельных странах увеличилось количество военных и военной техники, вооружения, модернизируется военная инфраструктура, учащаются полеты военной авиации у белорусских границ, а также, что большие средства выделяются из бюджетов на оборонный сектор.
По словам Вольфовича, Минск разумно направляет средства на развитие своей армии, чтобы "в случае необходимости, в случае провокации быть готовыми дать достойный ответ".