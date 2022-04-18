Совбез Беларуси: При агрессии западных стран разрушения будут на их территории

Армия Беларуси готовится дать ответ на возможную провокацию со стороны соседних западных стран.

Армия Беларуси готовится дать ответ на возможную провокацию со стороны соседних западных стран.

Как передает Report, об этом в эфире телеканала "Беларусь 1" заявил госсекретарь совбеза Александр Вольфович.

Он подчеркнул, что в случае агрессии в отношении Минска с их стороны, разрушения и взрывы будут и на их территории. "Они свою инфраструктуру приводят в соответствие непонятно чему, наверное, развязыванию, подготовке агрессии. Думаю, простой народ, польский, литовский, видит то, что происходит сегодня в Украине, какие разрушения, какая трагедия, как гибнут простые люди на территории Украины», - указал Вольфович. Он выразил надежду, что этого никто не захочет и агрессию по отношению к Беларуси не будет проявлять.

Тем не менее, госсекретарь Совбеза отметил, что в сопредельных странах увеличилось количество военных и военной техники, вооружения, модернизируется военная инфраструктура, учащаются полеты военной авиации у белорусских границ, а также, что большие средства выделяются из бюджетов на оборонный сектор.

По словам Вольфовича, Минск разумно направляет средства на развитие своей армии, чтобы "в случае необходимости, в случае провокации быть готовыми дать достойный ответ".