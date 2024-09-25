Сотрудники Volkswagen в Германии с декабря могут начать забастовки

Производственный совет и профсоюз Volkswagen (VW) заявили о возможности проведения забастовок на предприятиях компании в Германии с декабря.

Производственный совет и профсоюз Volkswagen (VW) заявили о возможности проведения забастовок на предприятиях компании в Германии с декабря.

Об этом сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс".

Ранее в этом месяце VW уведомила профсоюз IG Metall, представляющий интересы большей части работников компании в ФРГ, о прекращении действия в конце этого года ряда трудовых соглашений, в том числе программы сохранения рабочих мест до 2029 года включительно. Договоренности компании с IG Metall и производственным советом действовали порядка 30 лет.

Кроме того, VW рассматривает возможность закрытия заводов в ФРГ.

Глава производственного совета VW Даниэла Кавалло заявила на встрече с порядка 3 тыс. сотрудников в среду, что планы компании по сокращению рабочих мест и возможному закрытию предприятий "нарушают исторические табу".

"Но реакция со стороны сотрудников будет такой же исторической", - сказала Кавалло.

Профсоюз IG Metall готовится начать ежегодные переговоры с руководством VW о зарплатах, он намерен добиваться повышения зарплат на 7%. Профсоюз заявил, что может начать забастовки с 1 декабря.