Сотрудники университета в США потеряли оружейный плутоний

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Баку. 5 мая. REPORT.AZ/ Сотрудники Государственного университета Айдахо потеряли небольшое количество оружейного плутония и были оштрафованы за это, сообщает Report cо ссылкой на зарубежные СМИ.

Комиссия по ядерному регулированию США оштрафовала университет на 8,5 тыс. долларов США за потерю 1 грамма плутония-239, который университет использовал для исследований.

В ведомстве уточнили, что материал был утрачен в период с 2004 по 2017 год, когда пропажа стала известна. Местонахождение образца до сих пор неизвестно.

Плутоний-239 используется для создания ядерного оружия. Тем не менее одного грамма материала недостаточно для конструирования бомбы, уточнили в комиссии по ядерному регулированию.