Сотрудники Службы безопасности президента Южной Кореи проигнорировали запрос полиции

Высшие должностные лица Службы безопасности президента Южной Кореи проигнорировали запрос полиции о явке Юн Сок Ёля на допрос в субботу.

Высшие должностные лица Службы безопасности президента Южной Кореи проигнорировали запрос полиции о явке Юн Сок Ёля на допрос в субботу.

Как передает Report со ссылкой на Yonhap, отмечается, что запрос игнорируется в связи с угрозой безопасности президента.

В Службе безопасности добавили, что ведутся переговоры с полицией о переносе даты допроса.

Ожидается, что органы правопорядка предпримут еще одну попытку задержать Юна уже в воскресенье, поскольку у них есть время до понедельника, чтобы привести в исполнение ордер на арест по обвинению в мятеже и злоупотреблении должностными полномочиями.