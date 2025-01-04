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Сотрудники Службы безопасности президента Южной Кореи проигнорировали запрос полиции

Сотрудники Службы безопасности президента Южной Кореи проигнорировали запрос полиции Высшие должностные лица Службы безопасности президента Южной Кореи проигнорировали запрос полиции о явке Юн Сок Ёля на допрос в субботу.
Другие страны
4 января 2025 г. 12:39
Сотрудники Службы безопасности президента Южной Кореи проигнорировали запрос полиции

Высшие должностные лица Службы безопасности президента Южной Кореи проигнорировали запрос полиции о явке Юн Сок Ёля на допрос в субботу.

Как передает Report со ссылкой на Yonhap, отмечается, что запрос игнорируется в связи с угрозой безопасности президента.

В Службе безопасности добавили, что ведутся переговоры с полицией о переносе даты допроса.

Ожидается, что органы правопорядка предпримут еще одну попытку задержать Юна уже в воскресенье, поскольку у них есть время до понедельника, чтобы привести в исполнение ордер на арест по обвинению в мятеже и злоупотреблении должностными полномочиями.

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