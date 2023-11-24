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Сотрудники складов Amazon в США и Европе планируют забастовки в "черную пятницу"

Сотрудники складов Amazon в США и Европе планируют забастовки в "черную пятницу" Работники складов и водители Amazon.com Inc. в США, Великобритании, Германии, Италии и Испании планируют провести забастовки в "черную пятницу" с требованием повышения зарплат и улучшения условий труда.
Другие страны
24 ноября 2023 г. 17:40
Сотрудники складов Amazon в США и Европе планируют забастовки в черную пятницу

Работники складов и водители Amazon.com Inc. в США, Великобритании, Германии, Италии и Испании планируют провести забастовки в "черную пятницу" с требованием повышения зарплат и улучшения условий труда.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом говорится в заявлении международной федерации профсоюзов UNI Global Union.

В частности, в Германии 24-часовую забастовку начали работники пяти распределительных центров. В Великобритании на забастовку вышли свыше 1 тыс. сотрудников склада в Ковентри. К ним могут присоединиться их коллеги из 30 стран мира.

Забастовки могут привести к нарушениям цепочек поставок и привести к задержкам при доставке товаров в один из самых загруженных для онлайн-торговли дней в году, отмечает MarketWatch.

Представитель Amazon в Германии уже заявил, что действия сотрудников не скажутся на сроках доставки, а представитель в Великобритании отметил, что компания "предлагает своим сотрудникам отличную зарплату и бонусы, отличные возможности карьерного роста, а также современные и безопасные условия труда".

Сотрудники Amazon проводят различные акции в "черную пятницу" уже четвертый год подряд.

Акции Amazon дешевеют менее чем на 0,1% на предварительных торгах в пятницу. С начала года капитализация компании взлетела на 75%, до 1,52 трлн доллара.

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