Сотрудники силовых структур Греции провели акцию протеста

Митинг и марш протеста провели накануне вечером в Салониках "люди в форме" - полицейские, пожарные, офицеры береговой охраны, военнослужащие, сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Акция протеста была приурочена к открытию в Салониках Международной выставки, которое состоится сегодня.

Протестующие требовали удовлетворения ряда давних требований, таких как полное соблюдение решений высшего суда по административным делам - Госсовета Греции о восстановлении их жалованья до уровня 2012 года, повышение численности персонала сил безопасности и Вооруженных сил путем найма новых сотрудников, а также модернизация оборудования и средств, признание их профессии опасной и вредной для здоровья.

Госсовет Греции несколько лет назад признал антиконституционным сокращение жалованья военным и силовикам, проведённое в 2014 году, и потребовал вернуть его на уровень 2012 года. Однако это решение не выполняется.

Резолюцию митинга подписали все греческие ассоциации служащих и офицеров полиции, пожарной службы, портовых служащих, военных, офицеров береговой охраны.

Вечером сегодня в Салониках пройдут акции протеста, организованные левыми политическими организациями и профсоюзами.