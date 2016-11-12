Сотрудники штаба Клинтон обвинили директора ФБР в ее поражении на выборах

Баку. 12 ноября. REPORT.AZ/ Сотрудники предвыборного штаба экс-кандидата в президенты США Хиллари Клинтон считают, что директор ФБР Джеймс Коми стал причиной её поражения на выборах президента США, сообщает телеканал Fox News. Как сообщает Report об этом пишет РИА Новости.

ФБР в июле сообщало о прекращении расследования относительно электронных писем экс-госсекретаря Клинтон на частном сервере. Однако за 11 дней до президентских выборов расследование было возобновлено, так как на сервере мужа помощницы Клинтон были найдены ее новые письма, об этом директор ФБР Джеймс Коми объявил в соответствующем послании депутатам. За два дня до выборов Коми заявил, что эти новые письма не изменили прежней позиции ФБР, что де-факто означает закрытие дела против Клинтон.

Глава исследовательского подразделения предвыборной кампании Клинтон Нэвин Нэяк (Navin Nayak) написала электронное письмо высокопоставленным представителям штаба Клинтон, что второе заявление Коми за несколько дней до выборов помогло оппоненту Клинтон Дональду Трампу.

"Мы считаем, что проиграли эти выборы на прошлой неделе. Письмо Коми за 11 дней до выборов уменьшило нашу явку (избирателей) и также отстранило нашу ключевую поддержку среди образованных белых избирателей, особенно в пригородах", — говорится в письме Нэяк.