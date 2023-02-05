Сотрудники посольства Саудовской Аравии покинули Афганистан и вернулись на территорию королевства.
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1 февраля афганская авиакомпания Kam Air совершила рейс из Кабула в Эр-Рияд, на борту самолета находились представители саудовского дипломатического ведомства.
Отъезд сотрудников дипмиссии мог стать знаком протеста против решения сторонников захватившего власть в Афганистане радикального движения "Талибан" о запрете для сотрудниц посольства выполнять свои профессиональные обязанности.
Кроме того, дипработники могли быть эвакуированы по соображениям безопасности, не исключил источник. Саудовская сторона пока не прокомментировала данную информацию.