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Сотрудники посольства Саудовской Аравии покинули Афганистан

Сотрудники посольства Саудовской Аравии покинули Афганистан Сотрудники посольства Саудовской Аравии покинули Афганистан и вернулись на территорию королевства.
Другие страны
5 февраля 2023 г. 19:38
Сотрудники посольства Саудовской Аравии покинули Афганистан

Сотрудники посольства Саудовской Аравии покинули Афганистан и вернулись на территорию королевства.

Как передает Report со ссылкой ТАСС, об этом сообщила афганская газета Hasht-e Subh.

1 февраля афганская авиакомпания Kam Air совершила рейс из Кабула в Эр-Рияд, на борту самолета находились представители саудовского дипломатического ведомства.

Отъезд сотрудников дипмиссии мог стать знаком протеста против решения сторонников захватившего власть в Афганистане радикального движения "Талибан" о запрете для сотрудниц посольства выполнять свои профессиональные обязанности.

Кроме того, дипработники могли быть эвакуированы по соображениям безопасности, не исключил источник. Саудовская сторона пока не прокомментировала данную информацию.

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Версия на азербайджанском языке KİV: “Səudiyyə Ərəbistanı səfirliyinin əməkdaşları Əfqanıstanı tərk ediblər”

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