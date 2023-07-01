Сотрудники посольства РФ в Бухаресте покинут Румынию

Сотрудники посольства России в Бухаресте покинут территорию Румынии в субботу, 1 июля, из-за требования властей страны сократить штат дипломатического представительства.

Сотрудники посольства России в Бухаресте покинут территорию Румынии в субботу, 1 июля, из-за требования властей страны сократить штат дипломатического представительства.

Как передает ТАСС, об этом сообщило Министерство иностранных дел (МИД) Румынии.

Уточняется, что в общей сложности страну покинут 40 сотрудников дипмиссии вместе с членами семей. Вылет состоится около 13:00 по местному времени на борту гражданского самолета, принадлежащего российской авиакомпании. В общей сложности страну покинут 80 человек.