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Сотрудники посольства РФ в Бухаресте покинут Румынию

Сотрудники посольства РФ в Бухаресте покинут Румынию Сотрудники посольства России в Бухаресте покинут территорию Румынии в субботу, 1 июля, из-за требования властей страны сократить штат дипломатического представительства.
Другие страны
1 июля 2023 г. 04:43
Сотрудники посольства РФ в Бухаресте покинут Румынию

Сотрудники посольства России в Бухаресте покинут территорию Румынии в субботу, 1 июля, из-за требования властей страны сократить штат дипломатического представительства.

Как передает ТАСС, об этом сообщило Министерство иностранных дел (МИД) Румынии.

Уточняется, что в общей сложности страну покинут 40 сотрудников дипмиссии вместе с членами семей. Вылет состоится около 13:00 по местному времени на борту гражданского самолета, принадлежащего российской авиакомпании. В общей сложности страну покинут 80 человек.

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