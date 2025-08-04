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Сотрудники оборонного подразделения Boeing продолжат забастовку

Сотрудники оборонного подразделения Boeing продолжат забастовку Сотрудники заводов американской авиастроительной корпорации Boeing приняли решение не подписывать контракт с работодателем о повышении заработной платы и продолжить забастовку.
Другие страны
4 августа 2025 г. 03:59
Сотрудники оборонного подразделения Boeing продолжат забастовку

Сотрудники заводов американской авиастроительной корпорации Boeing приняли решение не подписывать контракт с работодателем о повышении заработной платы и продолжить забастовку.

Как передает Report, об этом сообщила Международная ассоциация машиностроителей и работников аэрокосмической отрасли (IAM).

"Наш профсоюз основан на демократических принципах, и наши члены имеют полное право требовать контракта, достойного их вклада," – заявил президент Международной ассоциации машинистов и работников аэрокосмической промышленности Брайан Брайант.

Как отмечает профсоюз, сотрудники, которые участвуют в забастовке, занимаются сборкой и обслуживанием высокотехнологичных военных систем, включая истребители F-15 и F/A-18, а также современные ракетные и оборонные технологии.

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