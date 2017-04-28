Сотрудники МВД Македонии эвакуируют депутатов парламента

Баку. 28 апреля. REPORT.AZ/ Сотрудники специального подразделения МВД Македонии предпринимают действия по выводу депутатов из здания парламента после проникновения в него активистов и блокирования ими зала заседаний.

Как передает Report, об этом сообщает местный информационный портал МКД.МК.

По информации интернет-издания, для разгона толпы протестующих граждан сотрудники правоохранительных органов применили несколько светошумовых гранат.

Силы спецподразделений страны блокируют допуск к парламенту. К зданию законодательного органа прибывают медики для оказания помощи пострадавшим депутатам. Среди получивших травмы, согласно сообщению СМИ, значатся лидер оппозиционного Социал-демократического союза Македонии (СДСМ) Зоран Заев, его заместитель Радмила Шекеринская, пресс-секретарь партии Петре Шилегов, партфункционеры СДСМ Горан Мисовский, Дамьян Манчевский, председатель коалиционной партии "Альянс албанцев" Зиядин Села.