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    Сотрудники МВД Македонии эвакуируют депутатов парламента

    Для разгона протестующих полицейские используют светошумовые гранаты

    Баку. 28 апреля. REPORT.AZ/ Сотрудники специального подразделения МВД Македонии предпринимают действия по выводу депутатов из здания парламента после проникновения в него активистов и блокирования ими зала заседаний.

    Как передает Report, об этом сообщает местный информационный портал МКД.МК.

    По информации интернет-издания, для разгона толпы протестующих граждан сотрудники правоохранительных органов применили несколько светошумовых гранат.

    Силы спецподразделений страны блокируют допуск к парламенту. К зданию законодательного органа прибывают медики для оказания помощи пострадавшим депутатам. Среди получивших травмы, согласно сообщению СМИ, значатся лидер оппозиционного Социал-демократического союза Македонии (СДСМ) Зоран Заев, его заместитель Радмила Шекеринская, пресс-секретарь партии Петре Шилегов, партфункционеры СДСМ Горан Мисовский, Дамьян Манчевский, председатель коалиционной партии "Альянс албанцев" Зиядин Села.

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