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    Сотрудники МИД Греции эвакуированы

    Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ Из-за подозрительного свертка сотрудники министерства иностранных дел (МИД) Греции были эвакуированы из здания.

    Как передает Report, об этом сообщает Hurriyet.

    Было отмечено, что подозрительный сверток был отправлен по почте. По этой причине из здания МИД были эвакуированы 70 сотрудников. Полиция проводит обыск в здании.

    Министерство иностранных дел находится напротив здания парламента Греции.

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