​Сотрудники Лувра не выходят на работу из-за коронавируса

Музей Лувр в Париже закрыт для посетителей по причине коронавируса.

Как передает французское бюро Report, сотрудники музея отказываются выходить на работу, опасаясь заразиться коронавирусом. Несмотря на усилия руководства, переубедить их не удалось.

Отметим, что для предотвращения распространения коронавируса на территории страны был отменен ряд массовых мероприятий.

Напомним, что Франция является второй страной Европы, где больше всего распространился коронавирус (после Италии). В этой стране заражены как минимум 100 человек, 2 из них скончались.