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Сотрудники лондонского универмага Harrods проведут забастовку из-за низких зарплат

Сотрудники лондонского универмага Harrods проведут забастовку из-за низких зарплат Работники знаменитого лондонского универмага Harrods, состоящие в профсоюзе United Voice of the World (UVW), с вечера 20 декабря до вечера 22 декабря проведут забастовку. Она возобновится 26 декабря, когда будет отмечаться День подарков.
Другие страны
11 декабря 2024 г. 16:42
Сотрудники лондонского универмага Harrods проведут забастовку из-за низких зарплат

Работники знаменитого лондонского универмага Harrods, состоящие в профсоюзе United Voice of the World (UVW), с вечера 20 декабря до вечера 22 декабря проведут забастовку. Она возобновится 26 декабря, когда будет отмечаться День подарков.

Как передает Report со ссылкой на британские СМИ, об этом сказано в сообщении UVW.

Руководство Harrods отказывается вести переговоры с профсоюзом. Сотрудники универмага, в том числе продавцы, уборщики, работники ресторана и кухни требуют повышения зарплаты с учетом роста инфляции, выплаты рождественского бонуса в размере 500 фунтов стерлингов, отмены обязательных девятидневных смен для уборщиков, большей прозрачности в расчете выплат.

Профсоюз готов отозвать забастовку, если до ее начала руководство Harrods пойдет на переговоры.

"Будучи одним из ведущих универмагов мира, Harrods должен следовать "стандартам обращения с работниками", а на деле сотрудники получают зарплату в размере прожиточного минимума, им отказывают в базовых льготах. Это компенсация расходов на питание и выдача рождественского бонуса. Такая политика - обычное дело для компаний, зарабатывающих миллионы фунтов в год", - считают в профсоюзе.

Отмечается, что в прошлом году владелец Harrods, катарский суверенный фонд Qatar Investment Authority, получил дивиденды в размере 180 млн фунтов.

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Версия на английском языке Harrods workers to strike over low wages and poor benefits

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