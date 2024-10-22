Сотрудники Красного креста ранены после израильского удара на юге Ливана

Израильская авиация нанесла удар по месту проведения поисково-спасательных мероприятий в городе Набатия на юге Ливана, трое сотрудников скорой помощи получили ранения.

Израильская авиация нанесла удар по месту проведения поисково-спасательных мероприятий в городе Набатия на юге Ливана, трое сотрудников скорой помощи получили ранения.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщается в заявлении Ливанского красного креста в соцсети "Х".

"Было направлено четыре кареты скорой помощи для эвакуации раненых и поиска погибших. Когда спасатели прибыли на место, был нанесен повторный удар. Трое сотрудников Красного креста получили ранения", - написано в заявлении.

Согласно данным Красного креста, после авиаудара по одному из районов Набатии, Красный крест согласовал выезд бригад скорой помощи на место с миротворцами ООН в южном Ливане.