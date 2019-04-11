​Сотрудники компании Amazon прослушивают пользователей колонок Echo

Сотрудники американской компании Amazon ежедневно прослушивают пользователей своих "умных" колонок Echo и голосового ассистента Alexa.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в четверг телекомпания SNN.

По ее данным, на компанию трудятся тысячи постоянных сотрудников и работников по контракту, которые с территории нескольких стран, в том числе США, Коста-Рики и Румынии, они прослушивают голосовые команды пользователей Echo. Ежедневно каждый сотрудник может ознакомиться с порядка тысячи таких аудиозаписей. По информации телеканала, в основном от пользователей поступают повседневные команды, однако встречаются и те, которые могут носить "потенциально криминальный" характер.

Сотрудникам телеканала удалось получить комментарий представителей Amazon, которые подтвердили данную информацию. В компании подчеркнули, что это делается для "совершенствования функции распознавания голоса и системы понимания естественного языка". По их словам, в компании с полной ответственностью относятся к "безопасности и приватности личной информации клиентов".

Агентство Bloomberg в свою очередь отмечает, что Amazon не располагает доступом к полному имени пользователя или его адресу, однако сотрудникам компании известен серийный номер устройства и номер пользовательского аккаунта, сопряженного с ним. В Amazon подчеркнули, что пользователи могут в любой момент отказаться от опции отправки данных, созданной для улучшения работы голосового помощника.

Amazon является крупнейшей в мире корпорацией, продающей товары и услуги через интернет. Она была основана в 1994 году предпринимателем Джеффом Безосом. От продажи книг и музыкальных пластинок компания постепенно перешла к торговле видеозаписями, видеоиграми и бытовой электроникой, а также первой в США предложила пользователям своего сайта услугу платного скачивания фильмов с возможностью их просмотра без подключения к интернету.