​Сотрудники Интерпола задержали в Уругвае троих россиян

Представители Интерпола и сотрудники правоохранительных органов Уругвая задержали в стране трёх предполагаемых граждан России, подозреваемых в оказании содействия в побеге из тюрьмы итальянскому наркобарону Рокко Морабито.

Как сообщает Report со ссылкой на Ecos, Морабито, сбежавшего из тюрьмы 23 июня, на месте проведения операции не было.

При этом, как передаёт РИА Новости, пресс-секретарь посольства России в Уругвае Василиса Фофанова заявила, что в дипмиссии осведомлены о задержании возможных соотечественников.