 Наверх

Сотрудники Интерпола задержали в Уругвае троих россиян

​Сотрудники Интерпола задержали в Уругвае троих россиян

Представители Интерпола и сотрудники правоохранительных органов Уругвая задержали в стране трёх предполагаемых граждан России, подозреваемых в оказании содействия в побеге из тюрьмы итальянскому наркобарону Рокко Морабито.

Как сообщает Report со ссылкой на Ecos, Морабито, сбежавшего из тюрьмы 23 июня, на месте проведения операции не было.

При этом, как передаёт РИА Новости, пресс-секретарь посольства России в Уругвае Василиса Фофанова заявила, что в дипмиссии осведомлены о задержании возможных соотечественников.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Читайте также


Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!