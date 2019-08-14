​Сотрудники "Хитроу" отменили запланированную забастовку

Сотрудники крупнейшего лондонского аэропорта "Хитроу" отменили забастовку, запланированную на 23 и 24 августа, и начали голосование по новому предложению об оплате труда с работодателем.

Как передаёт Report со ссылкой на РИА Новости, об этом в среду сообщил профсоюз Unite the Union, представляющий интересы работников аэропорта.

Профсоюз уточнил, в настоящее время проводится закрытое голосование более 4 тысяч сотрудников аэропорта по новому предложению по оплате труда, полученному от руководства "Хитроу". Ожидается, что голосование завершится 2 сентября.

"Забастовка, запланированная на 23-24 августа, приостановлена для проведения голосования", - говорится в сообщении.