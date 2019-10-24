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Сотрудники Google обвинили руководство в шпионаже за ними

Сотрудники Google обвинили руководство в шпионаже за ними

Сотрудники Google обвиняют руководство компании в разработке расширения для браузера, которое, по их мнению, будет использоваться для отслеживания попыток работников организовать протесты и обсудить трудовые права, передает Report со ссылкой на Bloomberg.

Сотрудники сообщили, что их руководители создают расширение для браузера Google Chrome, установленного на компьютерах всех работников, которое будет автоматически сообщать начальству о планируемом событии среди работников с участием более 100 человек.

Работники считают, что таким образом начальство намеренно узнавать о любых попытках организации работников.

Представитель руководства отрицает, что данное расширение предназначено для слежки за сотрудниками.

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