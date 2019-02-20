Microsoft: Сотрудники центров политисследований в Европе подверглись кибератаке

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Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ Компания Microsoft сообщила о кибератаке против сотрудников известных центров политических исследований в Европе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении компании.

"В рамках работы Центра оперативной информации об угрозах и Отдела по борьбе с цифровой преступностью компании Microsoft мы недавно обнаружили попытки совершить атаки против демократических институтов в Европе", - говорится в сообщении.

По ее данным, хакеры попытались взломать учетные записи, принадлежащие сотрудникам базирующегося в США, но действующего также в Европе Германского фонда Маршалла, европейского отделения американского Аспенского института, а также Немецкого общества внешней политики. Всего атаке подверглись 104 аккаунта сотрудников этих организаций, работающих в Бельгии, Германии, Польше, Румынии, Сербии и Франции.

Все атаки были зарегистрированы в период с сентября по декабрь 2018 года. Эксперты Microsoft расследуют эту кибератаку, чтобы установить ее источник, однако компания выражает уверенность в том, что ее совершила группа хакеров, известная под названием Strontium.

Американская телекомпания CNN обвинила в этой атаке Россию. По ее данным, за попыткой кибервзлома стоит хакерская группа Fancy Bear, известная также под названием Strontium.