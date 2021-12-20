Сотрудники авиакомпании Brussels Airlines проводят забастовку

Часть персонала национальной авиакомпании Бельгии Brussels Airlines проводит в понедельник забастовку, требуя улучшений условий труда.

Часть персонала национальной авиакомпании Бельгии Brussels Airlines проводит в понедельник забастовку, требуя улучшений условий труда.

Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.

Из 116 запланированных на понедельник рейсов авиакомпания осуществит лишь половину. Пассажиры, чьи рейсы были отменены, смогут либо воспользоваться другими рейсами группы Lufthansa, которой принадлежит Brussels Airlines, либо улететь более поздними рейсами авиакомпании.

"Приоритет был отдан дальнемагистральным рейсам, у которых нет альтернативы, и рейсам с хорошей заполняемостью", - пояснила официальный представитель авиаперевозчика Ким Данен.

В последние дни в компании наблюдались "острые социальные конфликты". По мнению единого профсоюзного фронта, организовавшего забастовку, условия труда в Brussels Airlines являются невыносимыми. Речь, в частности, идет о сокращении времени отдыха между рейсами, а также снижении зарплат, вызванных отменой некоторых премиальных выплат.