О нас
Report Georgia
Аудио новости

Сотрудники авиакомпании Brussels Airlines проводят забастовку

Сотрудники авиакомпании Brussels Airlines проводят забастовку Часть персонала национальной авиакомпании Бельгии Brussels Airlines проводит в понедельник забастовку, требуя улучшений условий труда.
Другие страны
20 декабря 2021 г. 11:26
Сотрудники авиакомпании Brussels Airlines проводят забастовку

Часть персонала национальной авиакомпании Бельгии Brussels Airlines проводит в понедельник забастовку, требуя улучшений условий труда.

Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.

Из 116 запланированных на понедельник рейсов авиакомпания осуществит лишь половину. Пассажиры, чьи рейсы были отменены, смогут либо воспользоваться другими рейсами группы Lufthansa, которой принадлежит Brussels Airlines, либо улететь более поздними рейсами авиакомпании.

"Приоритет был отдан дальнемагистральным рейсам, у которых нет альтернативы, и рейсам с хорошей заполняемостью", - пояснила официальный представитель авиаперевозчика Ким Данен.

В последние дни в компании наблюдались "острые социальные конфликты". По мнению единого профсоюзного фронта, организовавшего забастовку, условия труда в Brussels Airlines являются невыносимыми. Речь, в частности, идет о сокращении времени отдыха между рейсами, а также снижении зарплат, вызванных отменой некоторых премиальных выплат.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Другие новости из категории

Число заразившихся коронавирусом в мире составило около 275 млн человек
Число заразившихся коронавирусом в мире составило около 275 млн человек
20 декабря 2021 г. 11:31
Новым президентом Чили стал 35-летний студенческий лидер
Новым президентом Чили стал 35-летний студенческий лидер
20 декабря 2021 г. 11:14
Мэр Нью-Йорка обратился за помощью к Байдену из-за роста заболеваемости COVID-19
Мэр Нью-Йорка обратился за помощью к Байдену из-за роста заболеваемости COVID-19
20 декабря 2021 г. 11:04
Не менее 10 человек пропали без вести из-за наводнений в Малайзии
Не менее 10 человек пропали без вести из-за наводнений в Малайзии
20 декабря 2021 г. 08:59
Стали известны результаты президентских выборов в Чили
Стали известны результаты президентских выборов в Чили
20 декабря 2021 г. 08:52
Число жертв тайфуна на Филиппинах увеличилось до 208 человек
Число жертв тайфуна на Филиппинах увеличилось до 208 человек
20 декабря 2021 г. 08:26
Боррель анонсировал обновленный проект оборонной стратегии ЕС
Боррель анонсировал обновленный проект оборонной стратегии ЕС
20 декабря 2021 г. 08:14
Премьер Израиля призвал израильтян носить маски из-за новой волны COVID-19
Премьер Израиля призвал израильтян носить маски из-за новой волны COVID-19
20 декабря 2021 г. 07:59
Ливан может подписать соглашение с МВФ по кредитам в начале 2022 года
Ливан может подписать соглашение с МВФ по кредитам в начале 2022 года
20 декабря 2021 г. 07:38
Цой освобожден от должности министра здравоохранения Казахстана
Цой освобожден от должности министра здравоохранения Казахстана
20 декабря 2021 г. 07:18

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi