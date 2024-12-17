Сотрудникам правительства Шотландии к весне запретят пользоваться мессенджерами

Правительство Шотландии запретит сотрудникам использовать на служебных гаджетах мессенджеры, в том числе WhatsApp.

Правительство Шотландии запретит сотрудникам использовать на служебных гаджетах мессенджеры, в том числе WhatsApp.

Как передает Report, об этом сообщает Financial Times.

По словам первого вице-премьера Кейт Форбс, доступ к ним будет заблокирован к весне 2025 года.

"Во время пандемии персонал, работая удаленно в беспрецедентных и сложных условиях, стал активнее пользоваться мобильными мессенджерами, - сказала она. - Проведя анализ наших методов работы, мы вводим изменения в отношении использования таких приложений".

Издание отмечает, что в период пандемии официальные лица удаляли сообщения из WhatsApp.