Сотрудникам правительства Шотландии к весне запретят пользоваться мессенджерами

Правительство Шотландии запретит сотрудникам использовать на служебных гаджетах мессенджеры, в том числе WhatsApp.
Как передает Report, об этом сообщает Financial Times.
По словам первого вице-премьера Кейт Форбс, доступ к ним будет заблокирован к весне 2025 года.
"Во время пандемии персонал, работая удаленно в беспрецедентных и сложных условиях, стал активнее пользоваться мобильными мессенджерами, - сказала она. - Проведя анализ наших методов работы, мы вводим изменения в отношении использования таких приложений".
Издание отмечает, что в период пандемии официальные лица удаляли сообщения из WhatsApp.