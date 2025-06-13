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Сотрудникам посольства США в Израиле предписано не покидать место дислокации

Сотрудникам посольства США в Израиле предписано не покидать место дислокации Сотрудникам посольства США в Израиле предписано не покидать место дислокации
Другие страны
13 июня 2025 г. 10:04
Сотрудникам посольства США в Израиле предписано не покидать место дислокации

Посольство США в Израиле просит всех сотрудников и членов их семей не покидать место дислокации до дальнейшего уведомления.

Как передает Report, об этом сообщает The Times of Israel.

В пятницу посольство США издало директиву всем служащим и членам их семей оставаться на местах дислокации до дальнейшего уведомления.

"Граждане США в Израиле также должны определить местонахождение ближайшего убежища и помнить, что ракетные, беспилотные удары и другие угрозы безопасности происходят без предупреждения", - говорится в директиве.

Ранее накануне сотрудникам посольства была дана рекомендация не выезжать за пределы Тель-Авива, Иерусалима и Беэр-Шевы.

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Версия на английском языке US Embassy staff in Israel instructed to remain at their locations
Версия на азербайджанском языке ABŞ-nin İsraildəki səfirliyinin əməkdaşlarına olduqları ərazini tərk etməmək tapşırılıb

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