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Сотрудника военной разведки США арестовали за попытку передать секретные данные

Сотрудника военной разведки США арестовали за попытку передать секретные данные Власти США арестовали 28-летнего IT-специалиста Агентства военной разведки Натана Лаатча при попытке передать секретную информацию представителю иностранного государства.
Другие страны
30 мая 2025 г. 17:57
Сотрудника военной разведки США арестовали за попытку передать секретные данные

Власти США арестовали 28-летнего IT-специалиста Агентства военной разведки Натана Лаатча при попытке передать секретную информацию представителю иностранного государства.

Как передает Report со ссылкой на американские СМИ, об этом говорится в сообщении Минюста.

Задержанный вскоре предстанет перед судом, а расследование продолжается при участии ФБР и Агентства военной разведки.

Лаатч занимал должность в отделе внутренней безопасности и имел допуск к секретным материалам. Весной 2025 года ФБР получило информацию о намерениях сотрудника, после чего провело операцию под прикрытием: Лаатч согласился предоставить засекреченные документы в обмен на гражданство другой страны.

Отмечается, что подозреваемый записывал сведения на бумагу и электронные носители, а затем передавал их лицу, которое, как он полагал, представляло интересы иностранного государства. После передачи очередной партии документов он был задержан с поличным в Вирджинии.

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