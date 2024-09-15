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Сотрудника пограничной полиции Израиля ранили при нападении в Старом городе Иерусалима

Сотрудника пограничной полиции Израиля ранили при нападении в Старом городе Иерусалима Сотрудник израильской пограничной полиции ранен при нападении в районе Старого города Иерусалима.
Другие страны
15 сентября 2024 г. 23:37
Сотрудника пограничной полиции Израиля ранили при нападении в Старом городе Иерусалима

Сотрудник израильской пограничной полиции ранен при нападении в районе Старого города Иерусалима.

Как передает Report, об этом сообщила полицейская пресс-служба Израиля.

По ее информации, инцидент произошел у Дамасских ворот Старого города, ведущих в мусульманский квартал. Атаке подвергся 20-летний полицейский, нападавший был вооружен ножом и нанес ему легкие травмы.

Пострадавшему оказана медицинская помощь, он доставлен в больницу и находится в сознании, его жизнь вне опасности.

Нападавший был застрелен на месте другим сотрудником пограничной полиции, проинформировали в пресс-службе.

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Версия на азербайджанском языке İsrailin Sərhəd Polisinin əməkdaşı Qüdsdə hücum nəticəsində yaralanıb

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