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Сотрудника Пентагона задержали при попытке передать за рубеж секретные данные

Сотрудника Пентагона задержали при попытке передать за рубеж секретные данные Специалист по информационным технологиям Разведывательного управления Министерства обороны США (РУМО) задержан по обвинению в попытке передачи секретных данных иностранному правительству.
Другие страны
30 мая 2025 г. 09:15
Сотрудника Пентагона задержали при попытке передать за рубеж секретные данные

Специалист по информационным технологиям Разведывательного управления Министерства обороны США (РУМО) задержан по обвинению в попытке передачи секретных данных иностранному правительству.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении, распространенном в четверг Министерством юстиции США, выполняющем в стране функции генеральной прокуратуры.

Из документа следует, что 28-летний специалист в сфере информационных технологий Нэйтан Вилас Латч с 2019 года числится в РУМО в качестве гражданского служащего и имеет доступ к секретным сведениям. Он был задержан в штате Вирджиния при попытке передачи секретных данных "служебному лицу или агенту иностранного государства", которым в действительности был сотрудник Федерального бюро расследований (ФБР) США под прикрытием.

Как отмечают в Минюсте США, связь с Латчем была установлена после того, как он в марте текущего года анонимно выразил готовность передать данные властям "дружественного иностранного правительства", объясняя это "несогласием с ценностями действующей администрации" США. При этом он изъявлял желание в обмен получить иностранное гражданство и "другую компенсацию".

Ожидается, что Латч предстанет перед судом 30 мая.

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