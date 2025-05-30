Сотрудника Пентагона задержали при попытке передать за рубеж секретные данные

Специалист по информационным технологиям Разведывательного управления Министерства обороны США (РУМО) задержан по обвинению в попытке передачи секретных данных иностранному правительству.

Специалист по информационным технологиям Разведывательного управления Министерства обороны США (РУМО) задержан по обвинению в попытке передачи секретных данных иностранному правительству.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении, распространенном в четверг Министерством юстиции США, выполняющем в стране функции генеральной прокуратуры.

Из документа следует, что 28-летний специалист в сфере информационных технологий Нэйтан Вилас Латч с 2019 года числится в РУМО в качестве гражданского служащего и имеет доступ к секретным сведениям. Он был задержан в штате Вирджиния при попытке передачи секретных данных "служебному лицу или агенту иностранного государства", которым в действительности был сотрудник Федерального бюро расследований (ФБР) США под прикрытием.

Как отмечают в Минюсте США, связь с Латчем была установлена после того, как он в марте текущего года анонимно выразил готовность передать данные властям "дружественного иностранного правительства", объясняя это "несогласием с ценностями действующей администрации" США. При этом он изъявлял желание в обмен получить иностранное гражданство и "другую компенсацию".

Ожидается, что Латч предстанет перед судом 30 мая.