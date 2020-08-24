Сотрудника НАСА арестовали по подозрению в связях с Китаем

США обвинили исследователя НАСА — 53-летнего сотрудника Техасского университета А&М (TAMU) Чэна Чжэндунва — в связях с КНР и арестовали его

США обвинили исследователя НАСА — 53-летнего сотрудника Техасского университета А&М (TAMU) Чэна Чжэндунва — в связях с КНР и арестовали его.

Как передает Report, об этом сообщается на сайте американского Министерства юстиции в понедельник, 24 августа.

Чжэндунв, проводивший исследование для НАСА, обвиняется в сокрытии связей с КНР и финансовом мошенничестве.

Как сообщает ведомство, он возглавлял группу исследователей, которые занимались проектом для НАСА. Ученый якобы нарушил условия гранта и несколько лет скрывал, что имеет связи с Гуандунским технологическим университетом и другими китайскими вузами. В том числе он сотрудничал с одной китайской компанией.

По версии властей, сотрудник университета сделал это намерено, а также обеспечил себе доступ к «уникальным ресурсам НАСА, в том числе к программе Международной космической станции».

Ранее в августе бывший служащий спецподразделения американских сухопутных военных сил был арестован в США по подозрению в сговоре с российской разведкой и передаче ей данных, касающихся национальной обороны. По информации Минюста, Питер Рафаэль Дзибински Деббинс передавал информацию российским спецслужбам с 1996 по 2011 год.