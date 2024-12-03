Сотрудника Конгресса США задержали за попытку пронести боеприпасы в здание

Полиция Капитолия задержала сотрудника Палаты представителей Конгресса США Майкла Хопкинса за попытку пронести боеприпасы в здание законодательного органа.

Полиция Капитолия задержала сотрудника Палаты представителей Конгресса США Майкла Хопкинса за попытку пронести боеприпасы в здание законодательного органа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета The Washington Post.

"Обыскав вручную сумку [Хокинса], офицеры обнаружили 4 магазина и 11 патронов. Сотрудник сказал полицейским, что забыл о боеприпасах в сумке", - говорится в заявлении полиции.

Издание отмечает, что Хопкинс участвует в разработке стратегии Демократической партии и занимал должность директора по коммуникациям конгрессмена Джозефа Морелла (демократ от Нью-Йорка). По словам представителя законодателя, Хопкинса уволили после инцидента в Капитолии. Полиция предъявила ему обвинения в незаконном хранении боеприпасов.