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Сотрудника Конгресса США задержали за попытку пронести боеприпасы в здание

Сотрудника Конгресса США задержали за попытку пронести боеприпасы в здание Полиция Капитолия задержала сотрудника Палаты представителей Конгресса США Майкла Хопкинса за попытку пронести боеприпасы в здание законодательного органа.
Другие страны
3 декабря 2024 г. 14:59
Сотрудника Конгресса США задержали за попытку пронести боеприпасы в здание

Полиция Капитолия задержала сотрудника Палаты представителей Конгресса США Майкла Хопкинса за попытку пронести боеприпасы в здание законодательного органа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета The Washington Post.

"Обыскав вручную сумку [Хокинса], офицеры обнаружили 4 магазина и 11 патронов. Сотрудник сказал полицейским, что забыл о боеприпасах в сумке", - говорится в заявлении полиции.

Издание отмечает, что Хопкинс участвует в разработке стратегии Демократической партии и занимал должность директора по коммуникациям конгрессмена Джозефа Морелла (демократ от Нью-Йорка). По словам представителя законодателя, Хопкинса уволили после инцидента в Капитолии. Полиция предъявила ему обвинения в незаконном хранении боеприпасов.

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