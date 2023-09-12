Сотрудника Госдепа США обвинили в шпионаже в пользу Эфиопии

Сотрудник Госдепа и Минюста США Абрахам Т. Лемма был арестован по обвинению в шпионаже в интересах Эфиопии.

Сотрудник Госдепа и Минюста США Абрахам Т. Лемма был арестован по обвинению в шпионаже в интересах Эфиопии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета The New York Times.

Как отмечается, 50-летний аналитик, выпускник Университета Балтимора, с 2019 года также по совместительству работавший в Службе дипломатической безопасности Госдепартамента, был арестован в августе. Ему предъявлено два обвинения по Закону о шпионаже, детали дела, которое ведет Федеральный окружной суд Вашингтона, пока не раскрываются.

Сведений о том, какую именно информацию и в течение какого периода мог передавать Лемма, не приводится.

По данным Госдепа, с 2020 года США предоставили Эфиопии гуманитарную помощь на 3 млрд долларов. В 2023 году госсекретарь США Энтони Блинкен посетил Эфиопию для укрепления связей на фоне растущего влияния России и Китая в Африке.