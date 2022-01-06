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Сотрудник телеканала погиб при обстреле в Алматы

Сотрудник телеканала погиб при обстреле в Алматы Сотрудник казахстанского телеканала "Алматы" попал под обстрел и погиб в районе резиденции президента страны в Алма-Ате.
Другие страны
6 января 2022 г. 22:33
Сотрудник телеканала погиб при обстреле в Алматы

Сотрудник казахстанского телеканала "Алматы" попал под обстрел и погиб в районе резиденции президента страны в Алма-Ате.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, погибший мужчина был водителем съемочной группы. Рядом с ним находился корреспондент телеканала, его также задело пулями. Журналиста госпитализировали.

В Казахстане 2 января начались протесты. На митинги вышли недовольные ростом стоимости сжиженного газа жители городов. Власти создали правительственную комиссию и пообещали снизить цены.

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