Сотрудник посольства Эквадора в Лондоне отозван из-за близких контактов с Ассанжем

МИД Эквадора отозвал сотрудника из посольства республики в Великобритании из-за слишком близких контактов с основателем организации Wikileaks Джулианом Ассанжем.

Об этом сообщил в понедельник глава внешнеполитического ведомства южноамериканской страны Хосе Валенсия, передает Report со ссылкой на ТАСС.

По его словам, после прихода к власти правительства президента Ленина Морена дипломатический состав посольства Эквадора в Лондоне "был обновлен". "Один сотрудник был крайне близок с Ассанжем в личном плане. Мы платили ему как сотруднику посольства, а он работал очень близко с ним. Это неправильно, потому что сотрудники посольства должны отвечать только перед своим государством, а не представлять интересы посторонних лиц", - сказал Валенсия в эфире радиостанции Democracia.

5 апреля WikiLeaks сообщила со ссылкой на источники в Эквадоре, что Ассанж будет выслан из посольства южноамериканской республики в британской столице в течение "нескольких часов или дней". По словам организации, Кито и Лондон заключили соглашение об аресте основателя WikiLeaks. МИД Эквадора назвал эти сообщения слухами.

Ассанж с 2012 года находится на территории посольства Эквадора в Лондоне, где ему было предоставлено убежище.