Сотрудник Музея памяти 15 июля: Тюркские народы должны вместе бороться за свои страны

Тюркские народы должны вместе бороться за свои страны

Тюркские народы должны вместе бороться за защиту своих стран и не искать решения своих проблем на Западе.

Об этом в комментарии для Report заявил представитель Музея памяти 15 июля, историк искусства Мухаммет Йылдыз.

Он напомнил, что 15 июля в Турции была предпринята попытка госпереворота, но народ вышел на улицы и встал перед танками, остановив террористов.

"В разные периоды отдельные силы предпринимали попытки захвата власти. Однако наш народ, выйдя на улицы и встав перед танками, смог предотвратить переворот в Турции. Азербайджан, как и всегда, поддержал нас и в этот критический момент. Я убежден, что особенно страны с мусульманским населением должны вести диалог о совместной борьбе с подобными угрозами. В противном случае мы рискуем остаться один на один перед Западом", - добавил он.