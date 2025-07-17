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Сотрудник Музея памяти 15 июля: Тюркские народы должны вместе бороться за свои страны

Сотрудник Музея памяти 15 июля: Тюркские народы должны вместе бороться за свои страны Тюркские народы должны вместе бороться за свои страны
Другие страны
17 июля 2025 г. 12:20
Сотрудник Музея памяти 15 июля: Тюркские народы должны вместе бороться за свои страны

Тюркские народы должны вместе бороться за защиту своих стран и не искать решения своих проблем на Западе.

Об этом в комментарии для Report заявил представитель Музея памяти 15 июля, историк искусства Мухаммет Йылдыз.

Он напомнил, что 15 июля в Турции была предпринята попытка госпереворота, но народ вышел на улицы и встал перед танками, остановив террористов.

"В разные периоды отдельные силы предпринимали попытки захвата власти. Однако наш народ, выйдя на улицы и встав перед танками, смог предотвратить переворот в Турции. Азербайджан, как и всегда, поддержал нас и в этот критический момент. Я убежден, что особенно страны с мусульманским населением должны вести диалог о совместной борьбе с подобными угрозами. В противном случае мы рискуем остаться один на один перед Западом", - добавил он.

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Версия на английском языке Official of July 15 Memory museum: Turkic nations prevented coup attempt by standing in front of tanks
Версия на азербайджанском языке “15 İyul Yaddaş” muzeyinin rəsmisi: Xalqımız çevriliş cəhdinin qarşısını tankın qarşısında dayanaraq aldı

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