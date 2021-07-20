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Сотрудник Белого дома и помощник Пелоси заболели COVID-19

Сотрудник Белого дома и помощник Пелоси заболели COVID-19 Сотрудник Белого дома, а также помощник спикера Палаты представителей американского Конгресса Нэнси Пелоси сдали положительные тесты на коронавирус COVID-19 на этой неделе.
Другие страны
20 июля 2021 г. 23:39
Сотрудник Белого дома и помощник Пелоси заболели COVID-19

Сотрудник Белого дома, а также помощник спикера Палаты представителей американского Конгресса Нэнси Пелоси сдали положительные тесты на коронавирус COVID-19 на этой неделе.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом пишет во вторник газета The Hill.

"Ни один из них не имел тесного контакта ни с президентом Байденом, ни с Пелоси, заявляют источники, однако эти случаи отражают сохраняющуюся угрозу (заражения – ред.) вирусом для конгрессменов, лиц администрации и их сотрудников, поскольку случаи заражения коронавирусом растут по стране", - отмечает издание.

Отметим, что оба заразившихся человека были вакцинированы от COVID-19.

В ходе брифинга для журналистов представитель Белого дома Джен Псаки подтвердила, что "были положительные тесты среди сотрудников Белого дома", однако не уточнила, сколько именно сотрудников заразились, и когда именно это произошло. Она добавила, что у Белого дома нет планов менять внутренние правила защиты от COVID-19. Псаки подчеркнула, что те, кто взаимодействует с Байденом тесно, на регулярной основе сдают тесты.

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