Сотрудник АНБ США передавал данные "российскому шпиону", который оказался агентом ФБР

Экс-сотрудника Агентства национальной безопасности (АНБ) США Джаре Себастьяна Далка приговорили к 21 году тюрьмы за то, что он пытался передать секретную информацию якобы российскому агенту, который на самом деле был сотрудником Федерального бюро расследо

Экс-сотрудника Агентства национальной безопасности (АНБ) США Джаре Себастьяна Далка приговорили к 21 году тюрьмы за то, что он пытался передать секретную информацию якобы российскому агенту, который на самом деле был сотрудником Федерального бюро расследований (ФБР) под прикрытием.

Как передает Report , об этом сообщил в американский Минюст.

Ранее экс-сотрудник АНБ признал вину по шести пунктам, в частности подтвердил, что использовал зашифрованную электронную почту, чтобы направить выдержки из трех секретных документов человеку, которого он считал российским агентом.

За свои услуги Далк требовал $85 тыс. и обещал делиться секретной информацией и в дальнейшем, указывает ведомство. При этом ранее отмечалось, что ему грозило пожизненное тюремное заключение.

"Этот приговор должен послужить суровым предупреждением всем, кому доверена защита информации национальной обороны, что предательство этого доверия чревато последствиями", - заявил директор ФБР Кристофер Рей.