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    Сотрудницу Госдепа CША обвинили в связях с китайской разведкой

    60-летняя Кэндис-Мари Клейборн подозревается в получении десятков тысяч долларов в виде подарков

    Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ Сотруднице Госдепартамента США, имеющей доступ к секретной информации, предъявлены обвинения в сокрытии контактов с агентами китайской разведки. Как сообщает Report, об этом заявили в министерстве юстиции США.

    В обвинительном заключении говорится, что 60-летняя Кэндис-Мари Клейборн получила десятки тысяч долларов в виде подарков.

    Ее обвиняют в препятствовании официальному разбирательству и предоставлении ложных сведений ФБР.

    Клейборн отказалась признавать себя виновной.

    Кэндис-Мари Клейборн начала работать в Госдепартаменте в 1999 году. Она работала в нескольких иностранных дипломатических миссиях, включая Ирак, Судан и Китай.

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