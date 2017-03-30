Сотрудницу Госдепа CША обвинили в связях с китайской разведкой

Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ Сотруднице Госдепартамента США, имеющей доступ к секретной информации, предъявлены обвинения в сокрытии контактов с агентами китайской разведки. Как сообщает Report, об этом заявили в министерстве юстиции США.

В обвинительном заключении говорится, что 60-летняя Кэндис-Мари Клейборн получила десятки тысяч долларов в виде подарков.

Ее обвиняют в препятствовании официальному разбирательству и предоставлении ложных сведений ФБР.

Клейборн отказалась признавать себя виновной.

Кэндис-Мари Клейборн начала работать в Госдепартаменте в 1999 году. Она работала в нескольких иностранных дипломатических миссиях, включая Ирак, Судан и Китай.