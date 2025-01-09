О нас

Сотрудница офиса премьера Бельгии пострадала от токсичного вещества в письме

Сотрудница офиса премьера Бельгии пострадала от токсичного вещества в письме Сотрудница офиса премьер-министра Бельгии Александра де Кроо была госпитализирована после контакта с токсичным веществом.
Другие страны
9 января 2025 г. 16:11
Сотрудница офиса премьера Бельгии пострадала от токсичного вещества в письме

Сотрудница офиса премьер-министра Бельгии Александра де Кроо была госпитализирована после контакта с токсичным веществом.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил пресс-секретарь премьера Бельгии Баренд Лейтс.

По его словам, инцидент произошел 22 ноября прошлого года. Вещество находилось в бумажном письме, которое доставили в резиденцию премьера.

"Больше никто не пострадал … Сейчас наша коллега чувствует себя хорошо. Все это время строго соблюдались меры безопасности, чтобы не допустить новых подобных инцидентов", - сказал он.

Еще несколько писем с ядом внутри были найдены в здании МВД Бельгии с 20 ноября по 9 декабря.

Прокуратура Бельгии рассказала изданию Le Soir, что в письмах с токсичным веществом, которые были найдены в офисе премьера и здании МВД, находился яд стрихнин. Он может быть смертельно опасен при попадании внутрь организма. Прокуратура уточнила, что пострадавшая получила ожоги рук после контакта с ядом.

Расследование продолжается, ни один из возможных подозреваемых не найден, сообщила прокуратура.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое читаемое

AnewZ: Опубликованные эксклюзивные фотографии самолета AZAL свидетельствуют о внешнем вмешательстве
ФотоAnewZ: Опубликованные эксклюзивные фотографии самолета AZAL свидетельствуют о внешнем вмешательстве
4 января 2025 г. 17:28
В AZAL прокомментировали слухи о нештатной ситуации с рейсом Баку–Казань
В AZAL прокомментировали слухи о нештатной ситуации с рейсом Баку–Казань
3 января 2025 г. 22:01
Токаев: Передача черных ящиков упавшего в Актау самолета в Бразилию - это единственно правильное решение для непредвзятости расследования
Токаев: Передача черных ящиков упавшего в Актау самолета в Бразилию - это единственно правильное решение для непредвзятости расследования
3 января 2025 г. 08:38
В двух районах Баку будут перебои с водоснабжением
В двух районах Баку будут перебои с водоснабжением
3 января 2025 г. 15:12
В Баку и на Абшероне ожидаются дождь и ветер, в горных районах - снег
В Баку и на Абшероне ожидаются дождь и ветер, в горных районах - снег
4 января 2025 г. 13:25
В Джалилабаде в результате столкновения автомобилей пострадали 3 человека
В Джалилабаде в результате столкновения автомобилей пострадали 3 человека
4 января 2025 г. 14:40
Амин Мамедов: Если Карасев смог оскорбить главу иностранного государства без последствий, то завтра он сделает это и в адрес главы РФ
Амин Мамедов: Если Карасев смог оскорбить главу иностранного государства без последствий, то завтра он сделает это и в адрес главы РФ
7 января 2025 г. 18:45
Завтра в Баку и на Абшероне ожидаются интенсивные осадки
Завтра в Баку и на Абшероне ожидаются интенсивные осадки
6 января 2025 г. 13:21
Предварительный отчет о причинах авиакатастрофы в Актау будет обнародован в конце января
Предварительный отчет о причинах авиакатастрофы в Актау будет обнародован в конце января
5 января 2025 г. 16:28
AirBaltic летом 2025 года отменит более 4 600 рейсов
AirBaltic летом 2025 года отменит более 4 600 рейсов
2 января 2025 г. 17:16

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi