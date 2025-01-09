Сотрудница офиса премьера Бельгии пострадала от токсичного вещества в письме

Сотрудница офиса премьер-министра Бельгии Александра де Кроо была госпитализирована после контакта с токсичным веществом.

Сотрудница офиса премьер-министра Бельгии Александра де Кроо была госпитализирована после контакта с токсичным веществом.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил пресс-секретарь премьера Бельгии Баренд Лейтс.

По его словам, инцидент произошел 22 ноября прошлого года. Вещество находилось в бумажном письме, которое доставили в резиденцию премьера.

"Больше никто не пострадал … Сейчас наша коллега чувствует себя хорошо. Все это время строго соблюдались меры безопасности, чтобы не допустить новых подобных инцидентов", - сказал он.

Еще несколько писем с ядом внутри были найдены в здании МВД Бельгии с 20 ноября по 9 декабря.

Прокуратура Бельгии рассказала изданию Le Soir, что в письмах с токсичным веществом, которые были найдены в офисе премьера и здании МВД, находился яд стрихнин. Он может быть смертельно опасен при попадании внутрь организма. Прокуратура уточнила, что пострадавшая получила ожоги рук после контакта с ядом.

Расследование продолжается, ни один из возможных подозреваемых не найден, сообщила прокуратура.