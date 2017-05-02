Сотрудница ФБР вышла замуж за боевика "Исламского государства"

Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ Сотрудница ФБР вышла замуж за боевика террористической группировки "Исламское государство", cообщает Report со ссылкой на телеканал CNN.

Сообщается, что переводчица Федерального бюро расследований Даниэла Грин в 2014 году ездила в Сирию и заключила брак с Денисом Куспертом, о котором должна была собирать информацию. Более того, имея доступ к секретной информации, она предупредила своего нового мужа о начатом в отношении его расследовании. Однако спустя некоторое время женщина осознала ошибку, вернулась в США, где ее и арестовали. Грин признала себя виновной в том, что давала ложные показания в деле о международном терроризме. Ее приговорили к двум годам тюремного заключения. Летом прошлого года Грин вышла на свободу.

Денис Кусперт отвечал за вербовку новых сторонников группировки. Он принимал участие в съемках пропагандистских видеороликов, на одном из которых держал в руках отрезанную человеческую голову. Он находился в списке особо опасных международных террористов, составленном Госдепом США. В октябре 2015 года телеканал CNN сообщил, что 39-летний Касперт был ликвидирован в ходе налета американской авиации в Сирии.