Сотни жителей Рио встретили Олимпийский огонь акцией протеста

Баку. 4 августа. REPORT.AZ/ Сотни демонстрантов, возмущенных огромными затратами на проведение Олимпиады-2016, встретили Олимпийский огонь в Рио-де-Жанейро акцией протеста. Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, полиция применила слезоточивый газ для разгона участников акции протеста, развернувшейся во время торжественной встречи Олимпийского огня.

Местные СМИ со ссылкой на полицию сообщают, что группа протестующих заблокировала дорогу, по которой должны были пронести огонь.

Накануне вечером Олимпийский огонь на парусном корабле был доставлен в Рио-де-Жанейро в преддверии Игр, открытие которых состоится 5 августа. Огонь встретил мэр города Эдуардо Паес.

Олимпийский огонь планировалось пронести через весь город, в том числе по бедным районам, к статуе Христа Спасителя, а затем - к стадиону "Маракана". В итоге маршрут был несколько изменен.