Сотни жителей Нигера в День Независимости вышли на митинг против Франции и противников путча

Сотни человек в День независимости Республики Нигер приняли участие в демонстрации против Франции и других стран, не поддерживающих организаторов переворота.

Сотни человек в День независимости Республики Нигер приняли участие в демонстрации против Франции и других стран, не поддерживающих организаторов переворота.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает Associated Press.

"На акции в четверг многие выразили поддержку путчистам и осудили вмешательство других государств во внутренние дела страны", - пишет агентство.

На демонстрации в столице Ниамее люди также выкрикивали слова поддержки другим странам, поддержавшим новые власти Нигера.

В среду в обращении к народу новый лидер Нигера генерал Абдурахман Тчиани подверг критике тех, кто осудил военных за совершение переворота, и призвал граждан быть готовыми защищать страну. Тчиани добавил, что Нигер ждут тяжелые времена.

Он также назвал санкции, введенные против Нигера Экономическим сообществом западноафриканских государств (ЭКОВАС), "незаконными, несправедливыми, бесчеловечными и беспрецедентными". Санкции включают прекращение энергетических сделок с Нигером, который, по данным Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (ИРЕНА), получает до 90% электроэнергии от соседней Нигерии.

Также ЭКОВАС потребовал, чтобы военные Нигера к 6 августа вернули власть свергнутому президенту Мохамеду Базуму, который находится под домашним арестом.

26 июля стало известно, что часть служащих президентской гвардии Нигера выступила против президента Базума, который был схвачен и отстранен от власти. Генштаб ВС Нигера заявил, что военное командование поддержало бойцов президентской гвардии, которые выступили против Базума. Новым лидером страны был объявлен армейский генерал Абдурахман Тчиани.

США, Франция, ЕС, Африканский союз, ЭКОВАС осудили военный переворот. Однако его поддержали Мали и Буркина-Фасо: эти две страны предупредили, что воспримут как объявление войны против них любое иностранное военное вмешательство в Нигере.