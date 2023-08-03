О нас

Сотни жителей Нигера в День Независимости вышли на митинг против Франции и противников путча

Сотни жителей Нигера в День Независимости вышли на митинг против Франции и противников путча Сотни человек в День независимости Республики Нигер приняли участие в демонстрации против Франции и других стран, не поддерживающих организаторов переворота.
Другие страны
3 августа 2023 г. 16:45
Сотни жителей Нигера в День Независимости вышли на митинг против Франции и противников путча

Сотни человек в День независимости Республики Нигер приняли участие в демонстрации против Франции и других стран, не поддерживающих организаторов переворота.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает Associated Press.

"На акции в четверг многие выразили поддержку путчистам и осудили вмешательство других государств во внутренние дела страны", - пишет агентство.

На демонстрации в столице Ниамее люди также выкрикивали слова поддержки другим странам, поддержавшим новые власти Нигера.

В среду в обращении к народу новый лидер Нигера генерал Абдурахман Тчиани подверг критике тех, кто осудил военных за совершение переворота, и призвал граждан быть готовыми защищать страну. Тчиани добавил, что Нигер ждут тяжелые времена.

Он также назвал санкции, введенные против Нигера Экономическим сообществом западноафриканских государств (ЭКОВАС), "незаконными, несправедливыми, бесчеловечными и беспрецедентными". Санкции включают прекращение энергетических сделок с Нигером, который, по данным Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (ИРЕНА), получает до 90% электроэнергии от соседней Нигерии.

Также ЭКОВАС потребовал, чтобы военные Нигера к 6 августа вернули власть свергнутому президенту Мохамеду Базуму, который находится под домашним арестом.

26 июля стало известно, что часть служащих президентской гвардии Нигера выступила против президента Базума, который был схвачен и отстранен от власти. Генштаб ВС Нигера заявил, что военное командование поддержало бойцов президентской гвардии, которые выступили против Базума. Новым лидером страны был объявлен армейский генерал Абдурахман Тчиани.

США, Франция, ЕС, Африканский союз, ЭКОВАС осудили военный переворот. Однако его поддержали Мали и Буркина-Фасо: эти две страны предупредили, что воспримут как объявление войны против них любое иностранное военное вмешательство в Нигере.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Hundreds rally in Niger, denouncing France

Самое важное

Семьи пропавших без вести в Карабахе направили обращение в ООН
Семьи пропавших без вести в Карабахе направили обращение в ООН
3 августа 2023 г. 16:42
Община Западного Азербайджана направила письмо генеральному секретарю ООН
Община Западного Азербайджана направила письмо генеральному секретарю ООН
3 августа 2023 г. 13:25
Омбудсмен Азербайджана навестила Вагифа Хачатуряна
Омбудсмен Азербайджана навестила Вагифа Хачатуряна
3 августа 2023 г. 13:11
Представители гражданского общества Азербайджана направили открытое письмо в МККК
Представители гражданского общества Азербайджана направили открытое письмо в МККК
2 августа 2023 г. 17:01
Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал интервью телеканалу Евроньюс
ФотоПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев дал интервью телеканалу "Евроньюс"
2 августа 2023 г. 10:07
Минобороны Азербайджана: Перехвачен квадрокоптер вооруженных сил Армении
ФотоМинобороны Азербайджана: Перехвачен квадрокоптер вооруженных сил Армении
2 августа 2023 г. 09:13
В Азербайджане электронизируется обмен документами между государственными органами
В Азербайджане электронизируется обмен документами между государственными органами
1 августа 2023 г. 23:11
Ильхам Алиев: Мы считаем естественной активизацию Евросоюза
Ильхам Алиев: Мы считаем естественной активизацию Евросоюза
1 августа 2023 г. 22:44
НПО зарубежных стран: Армения препятствует реинтеграции армянских жителей Карабахского региона Азербайджана
НПО зарубежных стран: Армения препятствует реинтеграции армянских жителей Карабахского региона Азербайджана
1 августа 2023 г. 18:10
Свидетели: Вагиф Хачатурян - один из организаторов геноцида в Мешали
Свидетели: Вагиф Хачатурян - один из организаторов геноцида в Мешали
1 августа 2023 г. 16:53

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi