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Сотни украинских беженцев в Англии стали бездомными

Сотни украинских беженцев в Англии стали бездомными Более чем 600 семей из Украины в Англии либо были признаны бездомными, либо им угрожает опасность стать бездомными.
Другие страны
17 июня 2022 г. 07:10
Сотни украинских беженцев в Англии стали бездомными

Более чем 600 семей из Украины в Англии либо были признаны бездомными, либо им угрожает опасность стать бездомными.

Как передает Report, об этом сообщает Sky News.

По данным правительства, в общей сложности 660 украинских домохозяйств столкнулись с такой ситуацией. В 480 из них есть дети.

Цифры не отражают истинный масштаб, так как более четверти местных властей не предоставили данных.

Украинские семьи лишались крова из-за того, что их жилье стало недоступным или не удалось договориться об их размещении.

"Подавляющее большинство людей хорошо приживаются, но в меньшинстве случаев, когда семьи или ее спонсор разрывают отношения, власти обязаны следить за тем, чтобы семьи не оставались без крыши над головой. Власти также могут помочь с поиском нового спонсора", - сказал представитель правительства.

С начала полномасштабной войны в Великобританию прибыли более 77 200 украинцев. Они получают поддержку в рамках программы Homes for Ukraine.

Ее участники получают право находиться в Великобритании в течение 3 лет, им предоставляют жилье в Великобритании на 6 месяцев (это может быть как дом спонсора, так и жилье в его собственности), а также социальные льготы, доступ к медицинскому обслуживанию, образованию и право работать в Великобритании.

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